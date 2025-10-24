La División de Crímenes Cibernéticos inició las gestiones con la red social de Facebook para allanar la cuenta de una persona que presuntamente escribió un mensaje amenazante contra la gobernadora Jennifer González Colón.

El inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, confirmó que se obtuvo una orden judicial para corroborar si la identidad mediante el nombre y la foto que utiliza la persona para hacer el comentario es auténtica.

“Ya se obtuvo la orden de allanamiento. Se le entregó a la División de Crímenes Cibernéticos que ya está en gestiones con Facebook, pero toma tiempo que respondan a la petición”, aclaró Figueroa Maldonado.

PUBLICIDAD

En la red social se hizo el comentario, que consiste en la siguiente expresión: “quisiera que maten a la gobernadora” y añade su deseo de que el asesino no sea procesable por problemas mentales.

Una vez se complete el proceso, será citado para ser entrevistado y finalmente se consultará el caso con la Fiscalía de San Juan para determinar si procede o no la radicación de cargos.

Figueroa Maldonado, ha afirmado que la querella, que se reportó en la mañana del 21 de octubre, se investiga con la seriedad que amerita.

Luego de la divulgación del contenido de la querella durante la tarde de ayer no se han recibido o detectado ninguna otra amenaza, al menos en el área policíaca de San Juan.

Sin embargo, todavía se encuentra en los tribunales otro caso de presunta amenaza ocurrido durante el primer acto protocolar de la toma de posesión de González Colón, en parroquia Santa Teresita, en Santurce, donde una mujer interrumpió la actividad y gritó: “muerte al PNP (Partido Nuevo Progresista)”.

Adriana Nicole Vázquez Pérez, conocida como Audri Nix, una artista de música urbana, posteriormente aclaró que no se trató de una incitación a la muerte.