La Policía informó en la tarde de este sábado que un tramo de la autopista Luis A. Ferré, en dirección de Cayey hacia Salinas, tiene sólo un carril disponible para el tránsito, lo que puede ocasionar congestión vehicular en la zona.

Alertó de que, a eso de las 3:15 p.m., agentes adscritos a la División de Patrullas de Autopistas y Carreteras del área de Salinas tuvieron que cerrar un carril debido a “un vehículo incendiado”. Ocurrió a la altura del kilómetro 70.4.

“Se informa que al momento no hay personas heridas y sólo hay acceso a través del carril izquierdo. El carril derecho estará cerrado hasta el kilómetro 70.6, mientras personal de Bomberos de Puerto Rico atienden la situación”, dijo la Policía.

Se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas.