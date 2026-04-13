Policía arresta a 106 conductores borrachos en una semana
El Negociado de Patrullas de Carreteras expidió 16,158 multas de tránsito en ese período.
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El personal del Negociado de Patrullas de Carreteras expidió del 6 al 12 de abril, 16,158 multas por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito.
Además, los agentes intervinieron con 106 conductores ebrios, 94 no autorizados, dos menores y otros por violación a las leyes de Sustancias Controladas y de Armas de fuego, por obstrucción a la justicia, dos por regateo y la misma cantidad por transitar vehículos todoterreno sin estar autorizados.
Los patrulleros ocuparon 33 moñas, 8 gramos, seis frascos, cuatro bolsitas y 11 cigarrillos de marihuana y pocas piezas de fentanilo y cocaína.
El capitán Elvis Zeno Santiago, director del negociado, reveló que incautaron cinco pistolas 219 balas y 1 cargadores.
Doce vehículos y tres motoras fueron confiscados e incautaron 13 con gravamen de desaparecido.
El total de fianzas ascendió a los $118,000.
En ese período se reportaron seis accidentes de carácter fatal, en Juncos; dos en Quebradillas, por separado; Arecibo, Caguas y San Lorenzo.
De acuerdo con las estadísticas de hoy en lo que va de año han sido reportadas 62 muertes por accidentes de tránsito, 16 menos, que a la misma fecha en el 2025.
Esta semana atendieron 556 accidentes de tránsito, 76 menos, que el año pasado.