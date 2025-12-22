El Negociado de Patrullas de Carreteras expidió 9,119 multas por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito, del 15 al 21 de diciembre.

En ese período se reportaron cinco accidentes de carácter fatal en Cayey, Río Piedras, Cidra, Luquillo y Caguas, tres de ellos en los que murieron peatones atropellados. Los casos de Cayey y Cidra fueron atribuidos al exceso de velocidad.

Los agentes arrestaron a 93 conductores, de los cuales 87 estaban manejando en estado de embriaguez y 46 sin licencia de conducir.

En estas intervenciones se diligenciaron dos órdenes de arresto por violación a la Ley de Armas, otros dos conductores fueron detenidos por regateo, uno por “wheeleo” y dos personas por obstrucción a la justicia.

Se confiscó una motora, dos vehículos, tres fueron retenidos para investigación y 12 con gravamen de desaparecido.

En lo que va de año han reportado 261 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 16 menos, que a la misma fecha en el 2024.

Solo las muertes de peatones reflejan un incremento ya que a la fecha se registraron 74 casos, seis más que el año pasado.

En la noche del viernes pasado, la Policía, por primera vez desde el 2020, comenzó bloqueos en las áreas policiacas de Carolina, Arecibo y Guayama, donde se expidieron 442 boletos por violaciones de tránsito, en su mayoría por faltas relacionadas con inspección, marbete, cinturón de seguridad, tintes, ruidos y otras disposiciones. Además, se realizaron 13 arrestos por embriaguez.

Estas cifras están incluídas en las diseminadas durante la mañana de hoy.