Las autoridades radicaron el martes cargos criminales en ausencia contra dos hombres vinculados al asesinato de un hombre ocurrido el pasado 11 de abril en Morovis, informó la Policía de Puerto Rico.

Contra Carlos Javier Rivera Otero, conocido como “Super Javi”, de 24 años y residente de Manatí, identificado además como exponente de música urbana, y contra Daniel Adrián Cuevas González, alias “Barba”, de 19 años y residente de Vega Baja pesan cargos por asesinato en primer grado, violaciones a la Ley de Armas y uso de máscara o antifaz.

Daniel Adrián Cuevas González. ( Suministrada )

El caso está relacionado con la muerte de Jason Díaz Torres, de 34 años, quien fue atacado a tiros mientras conducía una guagua GMC Envoy gris por la carretera PR-155, a la altura del kilómetro 53, en el barrio Torrecillas de Morovis.

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Según las autoridades, varios individuos desde otro vehículo abrieron fuego contra Díaz Torres, quien logró ser transportado a una institución hospitalaria, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

La prueba fue presentada ante el juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, quien encontró causa para arresto en ausencia contra ambos imputados y emitió órdenes de arresto con una fianza global de $8 millones.

La investigación estuvo a cargo del agente Obed Mercado Arce, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Arecibo, bajo la supervisión del sargento José Rodríguez Rosario y la teniente Francheska Barreto Ayende.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los sospechosos a comunicarse confidencialmente al 787-343-2020 o al 787-878-4000, extensiones 1511 y 1512. También pueden ofrecer información a través de las redes sociales oficiales de la Uniformada.