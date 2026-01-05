La Policía de Puerto Rico, región de Ponce, solicita la ayuda ciudadana para identificar y dar con el paradero de un hombre sospechoso de una agresión grave ocurrida en Villalba.

Según la investigación policiaca, el pasado 24 de diciembre de 2025, el sospechoso persiguió al perjudicado y le realizó disparos desde un vehículo marca Toyota, modelo Cross, color blanco. El perjudicado llegó hasta Villalba, donde intentó buscar refugio en el Cuartel de la Policía, siendo alcanzado por los proyectiles de balas y resultando con heridas de gravedad.

Si tiene información que ayude a la Policía a identificar y dar con esta persona, puede comunicarse de manera confidencial al 787-284-4040 (Comandancia de Ponce) o al 787-343-2020.