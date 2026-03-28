La Policía realizó un operativo en la tarde de ayer, viernes, contra “falsos” concesionarios de autos en los pueblos de Quebradillas, Camuy y Barceloneta.

Se encontró que estos “dealers” operaban sin licencia de concesionario, sin permisos de uso y exhibiendo vehículos ilegalmente, según se comunicó en un parte policiaco.

Fueron agentes de la División de Vehículos Hurtados de Arecibo, en unión a la Junta de Planificación, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, quienes realizaron el operativo.

Se detalló que se intervino con varios negocios en la carretera PR-2, sector La Ceiba en Quebradilla; carretera PR-2, barrio Yeguada, en Camuy, y en la carretera PR-140, cruce Dávila en Barceloneta.

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El nombre de los concesionarios intervenidos no fue divulgado.

Se informó que “los propietarios fueron citados, los locales multados y cerrados mediante órdenes de ‘cese y desista’”.

Además, la Policía informó que detectó un depósito de chatarra que operaba en violación a lo establecido en la Ley 125 Depósito de Chatarra.

El operativo fue dirigido por el sargento Ángel Martínez Vélez y el teniente Christopher Atiles Cruz, de la División de Vehículos Hurtados Arecibo, quienes exhortan a la ciudadanía a verificar licencias y permisos de concesionarios al momento de adquirir un vehículo.