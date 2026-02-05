La Policía de Puerto Rico rindió hoy los honores póstumos a Carmen L. Ferrer Alma, quien fue la primera mujer en ocupar el rango de comandante.

Como parte del protocolo institucional, el féretro fue trasladado a la Comandancia de Arecibo, donde se le rindieron los honores correspondientes a su rango y años de servicio, informó la oficina de prensa de la Policía.

Tras la ceremonia, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio municipal Remanso de Paz El Tres, en ese municipio donde se ofreció la despedida de duelo.

Que Descanse en Paz la Comandante Retirada, líder comunitaria, Carmen Ferrer Alma, placa 3-6882.



Carmen fue una mujer valiente, que hizo historia en Puerto Rico al ser la primera mujer en alcanzar los rangos de capitana y comandante en la Policía, entre otros.



Nuestros respetos… pic.twitter.com/E1MpfqrGTX — Jenniffer González (@Jenniffer) February 1, 2026

El teniente coronel Luis M. Santos Noriega, comandante del área de Arecibo encabezó los actos, a los que asistió su familia, amigos, capellanes y miembros de la Policía, quienes destacaron su legado, liderazgo y compromiso con la seguridad pública y el servicio a la ciudadanía.

Ferrer Alma ya estaba retirada.