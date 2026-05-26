El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, impartió instrucciones para que se entregue la licencia y las armas de fuego a Eduardo Meléndez Velázquez, quien fue absuelto de todos los cargos relacionados al asesinato del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos.

Meléndez Velázquez demandó el 19 de mayo a la Policía de Puerto Rico en el Tribunal Federal con el fin de recuperar las armas de fuego que se le ocuparon en su hogar como parte de la investigación

“Efectivo en el día de hoy he impartido instrucciones al Negociado de Investigaciones de Licencia e Inspección de Armas de Fuego para que se proceda con la entrega de su licencia y armas de fuego al ciudadano Eduardo Meléndez, a quien le asiste su derecho constitucional a poseer y portar armas conforme a la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico y las leyes aplicables”, dijo por escrito González Falcón.

PUBLICIDAD

En este caso, tras la evaluación correspondiente, el funcionario aseguró que no existe impedimento legal para la devolución de sus armas y licencia.

“La Policía de Puerto Rico continuará actuando con responsabilidad, imparcialidad y estricto apego a la ley en todos los casos que se atienden ante el Negociado de Investigaciones de Licencia e Inspección de Armas de Fuego.”

El reconocido biólogo marino Roberto Viqueira Ríos fue asesinado de varios disparos el 15 de julio de 2025 frente a su residencia en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco.

El crimen fue el desenlace de una prolongada disputa vecinal que culminó con una discusión sobre el volumen excesivo de la música y la grabación de sonidos de coquíes.

El 6 de febrero, el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, determinó absolver en todos los cargos imputados, por entender que se trató de un caso de defensa propia.

Meléndez Velázquez, estaba acusado por los delitos de asesinato en segundo grado, apuntar y disparar un arma de fuego y tentativa de asesinato en segundo grado contra la esposa de la víctima.