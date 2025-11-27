El teniente Rodolfo León, director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras, hizo hoy un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y a no manejar en estado de embriaguez para evitar fatalidades durante este fin de semana festivo y el resto de la temporada navideña.

Durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, En Récord, el funcionario aseguró que la Policía está preparada para brindar seguridad en las calles y durante las tradicionales ventas del madrugador.

“Exhortamos a la ciudadanía a que conduzcan sobrios y respeten los límites de velocidad que son los dos factores factores que más ocasionan fatalidades y dolor a las familias involucradas”, expresó León en entrevista con Primera Hora, al tiempo que insistió en que es imperante cumplir con la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

El personal del Negociado de Patrullas de Carreteras, mantendrá patrullaje preventivo en las vías de rodaje para identificar todo conductor que transite violando la ley e intervenir, agregó.

Sobre el plan en general, indicó que ya se adelantaron los días libres para que los agentes y sus supervisores para que puedan ser desplegados a las áreas donde habrá más concentración y tránsito de público.

Si va a visitar centro comerciales para las ventas del madrugador, “hacemos un llamado a la ciudanía para que mantengan sus pertenecías bajo supervisión, de igual modo no dejen artículos visibles en los vehículos y mantenerse alerta ante cualquier situación que se considere sospechosa”.

Además, agentes adscritos a la División de Relaciones con la Comunidad estarán en los centros comerciales orientando a la ciudadanía sobre la nueva Campaña de No Balas al Aire y de una vez habrá presencia policíaca en caso de cualquier incidente.

El plan comenzó hoy y se extiende hasta el domingo, 30 de noviembre, con patrullajes preventivos que incluyen las costas que son visitadas con frecuencia por turistas.

De este tipo de patrullaje por aire, tierra y mar se encargará el Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (NFURA) con el apoyo de las Unidades Marítimas y aérea.

Si tiene conocimiento de la comisión de algún delito, repórtelo a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, finalizó León.

Iniciativas de ADFAN

Por su parte, la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Wilma Ortiz Rivera junto con ODSEC y otras entidades, resaltó la importancia de la campaña interagencial “Siéntalo a tu Mesa” en el Día de Acción de Gracias, una iniciativa de concientización orientada a fortalecer el reconocimiento, la inclusión y la valoración social de los adultos mayores y cuidadores informales.

“Concienciar sobre las necesidades de nuestros adultos mayores es un deber de todos. Exhorto a cada ciudadano a acercarse, escuchar y atender a quienes tanto han aportado y abrirles un espacio en su mesa para brindarles acompañamiento”, expresó Ortiz Rivera.

Como parte del proceso de innovación, ADFAN presentó la nueva Aplicación Tecnológica para el Manejo de Solicitudes de Hogares Sustitutos (SISAM), sistema diseñado para optimizar los procesos relacionados al cuidado sustituto. SISAM permitirá agilizar las autorizaciones de servicios y garantizar pagos puntuales a proveedores y familias que ofrecen hogares sustitutos, fortaleciendo así la red de apoyo para los menores bajo la protección del Estado.

Se ofreció información sobre la inauguración del primer Residencial de Salud Mental para menores de 6 a 12 años, un espacio estructurado y terapéutico diseñado para atender necesidades complejas de salud mental desde etapas tempranas. Esta instalación, ubicada en el Hospital San Juan Capestrano, representa un paso significativo en la provisión de servicios integrales para niños en situaciones de vulnerabilidad emocional.

Además, la administradora de ADFAN ofreció detalles del Centro Innovador de Autismo en Dorado, dirigido a jóvenes de 18 a 21 años en proceso de transición hacia la vida adulta independiente. El centro ofrece apoyo especializado, incluyendo desarrollo de destrezas vocacionales y sociales, con el fin de promover autonomía, inclusión y oportunidades de crecimiento.