El Negociado de Patrullas de Carreteras expidió 10,599 multas por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, del 20 al 26 de octubre y arrestó a 60 conductores por manejar en estado de embriaguez.

Además, se refirió un caso embriaguez al Departamento de la Familia por estar involucrado un menor de edad. En Puerto Rico, el límite de alcohol para un menor de 21 años que maneja es cero.

Los agentes a través de toda la isla intervinieron con 33 conductores no autorizados, uno por conducir un vehículo hurtado y con un motociclista, según su informe semanal.

PUBLICIDAD

Con relación a los accidentes de tránsito de carácter grave o fatal ocurridos en ese período, se ocuparon cuatro motoras y un camión.

También se incautaron 25 vehículos con gravamen de desaparecido.

Hasta la medianoche se habían reportado 206 muertes por accidentes de tránsito una diferencia de un 15% menos en comparación con la misma fecha el año pasado.

El domingo ocurrieron cuatro accidentes fatales en Guayanilla, Dorado, Caguas y Barceloneta.

En las estadísticas se observa un incremento en los accidentes de tránsito ya que hasta finalizar el domingo se han registrado 525, cuando se contabilizaron 252 querellas, una diferencia de 273 más que en el 2024 a esta fecha.