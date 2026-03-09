El Negociado de Patrullas de Carreteras expidió durante la semana del 2 al 8 de marzo, 12,462 multas de tránsito y arrestó a 104 conductores por manejar en estado de embriaguez.

De acuerdo con las estadísticas. también se intervino con 48 conductores no autorizados, cinco por violación a la ley de sustancias controladas, tres por Ley de Armas, la misma cantidad por obstrucción a la justicia, uno por vehículo hurtado y otro por apropiación ilegal.

Los agentes realizaron una intervención por un tablilla falsa y con un vehículo todoterreno no autorizado.

Se ocuparon dos vehículos, confiscaron siete, uno con gravamen de hurtado, 13 reportados desaparecidos, 1 por embargo y se confiscó una motora y un vehículo todoterreno.

También se incautaron cuatro pistolas, un revólver, 117 municiones, 11 cargadores y marhuana.

El total de fianzas por los cargos radicados ascendió a los $90,000.

En ese periódo se investigaron 620 accidentes de tránsito, una diferencia de 375 más, que los reportados en el mismo período el año pasado.

A esta fecha han ocurrido 37 muertes por accidentes de tránsito, una reducción de 20 casos menos, que en el 2025.