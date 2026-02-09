El Negociado de Patrullas de Carreteras arrestó durante la semana del 2 al 8 de febrero, con 95 conductores por manejar en estado de embriaguez.

Según se desprende de las estadísticas, se expidieron 2,835 boletos por violaciones de ley y se intervino con 48 conductores no autorizados y dos por transitar indebidamente con vehículos todoterreno, uno de ellos fue confiscado.

También se arrestó a cuatro conductores por posesión de sustancias controladas, dos por tener armas de fuego ilegales, se diligenció una orden de arresto y se aprehendió a un menor de edad.

Se ocuparon seis cigarros y nueve bolsitas con marihuana, tres pistolas y 107 balas.

Los agentes confiscaron cuatro vehículos y dos motoras, seis fueron ocupados para investigación y se recuperaron 17, que tenían gravamen de desaparecidos.

En lo que va de año han ocurrido 24 muertes por accidentes de tránsito una diferencia de seis menos en comparación con la misma fecha el año pasado. No obstante las muertes de peatones y de motociclistas se han incrementado sobre las del 2025.