La División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, distribuyó estas imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de en buscan de identificar y arrestar a este hombre que es sospechoso de participar en un esquema de fraude.

Según la investigación realizada por la agente Kariana Lasalde, una adulta mayor recibió una llamada telefónica en la que le indicaron que su cuenta tenía problemas.

Posteriormente, una persona obtuvo acceso a la misma y realizó varias transferencias electrónicas hacia otra cuenta bancaria.

Desde esta última cuenta, se efectuaron compras de giros postales por parte de un hombre que aún no ha podido ser identificado y que se muestra en las fotos.

Si usted tiene información que conduzca a la identificación y al paradero de este hombre, puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, o con la agente Kariana Lasalde, a cargo de la pesquisa a los teléfonos (787) 782-9006 o (787) 793-1234 extensiones 2100 y 2108.