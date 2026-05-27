( Suministrada por la Policía )

El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcó, informó la ocupación de 166 kilos de cocaína durante una intervención realizada anoche en Fajardo, mediante confidencias.

De acuerdo con la investigación preliminar, agentes adscritos a la Unidad Motorizada de Fajardo, recibieron información confidencial relacionada con un vehículo que viajaba desde la isla municipio de Culebra hacia Ceiba, se presume que por el ferry.

Al intervenir con el conductor, este hizo caso omiso a las instrucciones de detenerse, iniciándose una persecución.

Posteriormente, el vehículo fue localizado abandonado en el área de Monasterios, frente a un vertedero en Fajardo.

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Al inspeccionar el interior del mismo los agentes ocuparon cinco bultos color negro que contenían paquetes con un total de 166 kilos de cocaína. Su valor no fue estimado.

“Cada ocupación de esta magnitud representa droga que no llegará a nuestras comunidades y recursos económicos que se les arrebatan a las organizaciones criminales. Nuestros agentes continúan trabajando de manera estratégica y coordinada junto a las agencias federales para impactar directamente las estructuras dedicadas al trasiego de sustancias controladas”, sostuvo González Falcón.

En el comunicado de prensa se indicó que con esta intervención, ya suman 9,266 kilos de cocaína ocupados en lo que va de año.

La evidencia ocupada fue referida al personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para el análisis correspondiente y la continuación de la investigación.

No se efectuaron arrestos.

Los agentes Daniel Cruz y Diego Carrasquillo, adscritos a la Unidad Motorizada de Fajardo, bajo la supervisión del sargento Gamalier Velilla, estuvieron a cargo de la investigación.