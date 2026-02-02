Una organización criminal que operaba en residencial público Las Muñecas en Aguadilla fue intervenida esta madrugada por agentes del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, con el saldo de 14 adultos y tres menores detenidos por trasiego de drogas y armas ilegales.

Los agentes encubiertos que participaron de la Operación Tráfico Clandestino, que se extendió por 11 meses, se enfocaron en el residencial antes mencionado y en los municipios de Isabela y Aguada.

Como resultado de la operación, se documentaron 27 transacciones de narcóticos.

Además, se ocuparon siete rifles, siete pistolas de calibre 9 milímetros y .40, 24 cargadores y 339 municiones de varios calibres, siete libras y media de marihuana, 186 gramos de cocaína e incautaron 14 vehículos de motor.

Durante la rueda de prensa entre la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia se dio a conocer que seis de los arrestados cuentan con récord criminal previo.

El líder de la organización fue identificado por las autoridades como Wesley Yomar Ortiz Soto, quien está sentenciado a siete años de prisión por violación a la Ley de Sustancias Controladas, mientras que, el principal corredor (runner) y presunto gatillero, Jesús Román Marrero, enfrenta cargos un asesinato ocurrido en Aguadilla. El caso se radicó después de la transacción con el agente encubierto.

También se arrestó a Gabriel José Rivera Mendoza, Ricardo Andrés Rivera Velázquez, Harold Cuevas Soto, John David Román González, Johniel Nieves Guzmán (Cognito), David Naim, Luis Joel Herrera Rodríguez (confinado), y Damián Martín Gutiérrez.

“Esta intervención representa un golpe directo al crimen organizado en el área oeste y reafirma nuestro compromiso de desarticular estructuras criminales que afectan la seguridad y la paz de nuestras comunidades”, expresó el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón.

Dos menores fueron aprehendidos, uno de ellos ya estaba en una institución juvenil.

Como arrestos incidentales en lo que se conoce como “Buy/Bust”, se detuvo a Christopher Ríos Rodríguez, de 21 años y residente de Aguadilla; Robert Wilson de 18 años, residente de Nueva York; Ángel Richard León de 18 años, residente de Isabela; Gyancel Yamil Padilla Padín de 19 años, residente de Hatillo; y un menor de 17 años.

La División de Crimen Organizado de Aguadilla formuló 37 denuncias por violaciones a la Ley de Armas, 10 denuncias por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y 12 faltas por los mismos delitos.

El total de gastos operacionales ascendió a $55,602, mientras que la fianza global impuesta supera los $3.7 millones.

La investigación y radicación de cargos se trabajó a través de la Oficina del Jefe de Fiscales, que dirige el fiscal Juan Ramos García, y los fiscales Héctor Siaca y José Quiñones Torres, de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia.

“El mensaje es claro: no vamos a permitir que organizaciones criminales se adueñen de nuestros residenciales públicos ni de ningún otro sector de Puerto Rico. Continuaremos trabajando de manera estratégica y sostenida para garantizar la seguridad de nuestra gente”, concluyó el superintendente.