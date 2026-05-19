Un agente de la División de Ingeligencia y Arrestos se disparó accidentalmente durante una intervención en la carretera Pr-185 frente a la entrada hacia la urbanización La Central, en Juncos.

Los hechos se reportaron a las 4:40 p.m. luego del arresto de tres hombres por la posesión de sustancias controladas y armas mientras salían del mencionado lugar y el policía se disparó hiriéndose.

El herido fue transportado al Centro Médico, en Río Piedras. Se encuentra en condición estable.