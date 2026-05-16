La turista que murió arrollada por un conductor bajo los efectos de bebidas embriagantes se encontraba sola y vestía ropa de color vino cuando intentó cruzar en horas de la madrugada de este sábado la transitada carretera PR-1, cerca de la intersección de un famoso motel, en un área que carecía de iluminación.

“Ella fue la negligente”, aceptó a Primera Hora el teniente Jorge Alicea López, director de la División de Autopistas Buchanan y quien está a cargo este fin de semana de supervisar la zona de San Juan en Tránsito.

El funcionario no reveló el nombre de la víctima, debido a que no fue identificada por un familiar. Comentó que encontraron una licencia de una mujer de 48 años y residente de Massachusetts, que se cree corresponde a la fenecida.

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El informe policiaco detalla que los hechos ocurrieron a eso de las 12:42 a.m. de este sábado, en la carretera PR-1, del barrio Quebrada Arena, cerca del negocio El Tequilón, en San Juan.

El teniente precisó que fue en el kilómetro 25.6, que dijo era cerca a la intersección del Motel Ok.

Detalló que “era una turista del estado de Massachusetts que se disponía a cruzar en una intersección de la carretera número 1, cuando fue arrollada por un vehículo, que era un BMW, modelo 240XL”.

“Estos lugares son lugares oscuros, que no hay cruces peatonales. A veces estas personas cruzan estos lugares. No puedo decir cuál fue la causa. No estoy para revelar esta causa. Pero, muchas veces, estos peatones cruzan por desconocimiento, más que ella que es una turista. Cruzan en lugares que no están apto, que la carretera número 1 prácticamente siempre está oscura”, añadió Alicea López.

Aunque se reconoció que la mujer fue negligente, el conductor involucrado en los hechos fue detenido. El teniente explicó que es un proceso normal, ya que se detectó en la prueba rápida de aliento que tenía .113% de alcohol en el organismo. El mínimo permitido por ley para conducir es .08%.

Comentó que el hombre se negó a realizar la prueba formal de aliento. Por medio del tribunal, se le ordenó realizar una prueba de sangre. El resultado se utilizaría para una posible acusación formal en su contra.

Alicea López comentó que el conductor quedará citado en lo que se realiza la investigación completa del accidente. Indicó que el arresto no fue por el accidente fatal, sino porque representa un delito conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.

El agente Ángel Vázquez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, y la fiscal María S. Cruz Colón se hicieron cargo de la investigación.