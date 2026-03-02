La Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL) vuelve a la carga para reclamar aumentos salariales con una manifestación que se llevará a cabo mañana martes, en la avenida Franklin D. Roosevelt, en Hato Rey, frente al Cuartel General.

Las bajas que se han observado en sus filas por renuncias y retiro y las dificultades para el reclutamiento de nuevos agentes se reduce a la falta de incentivos adecuados que se equiparen con las exigencias del servicio de alto riesgo que ofrecen a la ciudadanía, en opinión del presidente de APUL, Gabriel Hernández Ramos.

Sostuvo que se dispone a solicitarle al superintendente Joseph González Falcón una reunión ante incertidumbre que confrontan sobre si recibirán el aumento, si las escalas salariales se van a ajustar y cuando se les pagará la deuda de las compensatorias.

“Ante tanta inacción, solamente se ha quedado en palabras, pues yo voy a exigirle al líder máximo de la Policía, que es Joseph González, que salga, reciba a los policías y les responda cuándo. Porque los policías están en una incertidumbre increíble. Ya no saben qué hacer. Lo que reciben es una miseria”, aseveró Hernández Ramos.

El líder gremial recordó que, desde antes de su confirmación, el superintendente ha expresado que su prioridad era el retiro, el aumento salarial, el ajuste de las escalas salariales, subrayando que los problemas de la agencia se resuelven con dinero.

“Ha prometido aumento salarial, no hemos visto nada; no han pagado el exceso de las 480 horas; el retiro se está encaminando y se dice que en julio van a comenzar los pagos, pero lo más importante para retener a un policía, para que exista un reclutamiento mayor, tiene que bregar con eso”, observó Hernández, quien le va a exigir una fecha para que se concreten esas promesas.

Hernández Ramos aclaró que no está convocando a un paro, ni a que los agentes se ausenten de sus labores, sino que va a reclamar sus derechos y aquel que quiera asistir lo puede hacer.

“No es un llamado a un paro, ni a un ‘blue flu’, nada de eso”, subrayó.

Rememoró que la gobernadora Jenniffer González Colón prometió el 18 de diciembre del año pasado, durante una reunión con los gremios de la Policía de Puerto Rico, que para este trimestre esperaba lograr un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para aumentarle el salario a los policías.

Además, dijo que se contratará a una empresa para auditar a la Policía y certificar la deuda que se tiene con los agentes del orden público por el pago en exceso de las 480 horas de tiempo compensatorio que se les adeuda desde el 2017.

En un comunicado de prensa, sostuvo que les dejó saber a los gremios que existe un esfuerzo del componente fiscal del Gobierno, incluyendo a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), con la Junta de Supervisión Fiscal para lograr acuerdos sobre el aumento salarial.

“La realidad es que enfrentamos un problema estructural. Los policías recién reclutados reciben un salario que no compite con los estados, y en muchos casos no se han revisado las escalas salariales desde los años 2005, 2018 y 2020. Este es un asunto que hemos tomado con seriedad”, indicó.