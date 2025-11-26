En la víspera del Día de Acción de Gracias, personal de la División de Relaciones con la Comunidad y de la Liga Atlética Policiaca, junto a agentes del Precinto de Carolina Norte, en coordinación con el Municipio de Carolina y personal del Cuerpo de Bomberos Estatales, se unieron para realizar una labor comunitaria de limpieza y recogido de escombros quemados en una residencia de la calle Cádiz en la urbanización Vistamar, en ese municipio.

La iniciativa surge luego de que, el pasado 15 de noviembre, la residencia de una madre y sus dos hijas menores de edad se incendiara dejando cuantiosas pérdidas materiales.

Policías, bomberos y el Municipio de Carolina se unieron para realizar labores de limpieza y recogido de escombros quemados en una residencia de la calle Cádiz en la urbanización Vistamar, que se quemó. ( Suministrada por la Policía )

Ante la situación de emergencia, la Oficina de Relaciones con la Comunidad y la Liga Atlética del Área de Carolina, dirigidas por la sargento Yolanda Rivera y su equipo de trabajo, se pusieron a disposición de los afectados para brindar apoyo y asistencia durante este difícil proceso.

Policías, bomberos y el Municipio de Carolina se unieron para realizar labores de limpieza y recogido de escombros quemados en una residencia en la urbanización Vistamar, que se quemó. ( Suministrada por la Policía )

La intervención permitió devolver seguridad y limpieza al área afectada, a la vez que reafirmó el valor de la solidaridad en momentos de necesidad, se informó en un comunicado de prensa.