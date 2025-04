Luego de siete años inactivas, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) y el Negociado de Patrullas de Carreteras desempolvaron las cuatro unidades que desde el año 2018 estaban estacionadas, para utilizarlas en sus planes de trabajo del fin semana feriado de Semana Santa, en intervenciones con conductores en estado de embriaguez.

El anuncio se hizo durante la conferencia de prensa semanal del comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, foro en el que también se anunció que se estará adquiriendo equipo para poder realizarle pruebas a conductores que manejen ante la sospecha de haber consumido sustancias controladas. No se precisaron detalles sobre la tecnología que van a utilizar, su costo y la fecha de estreno.

Según estadísticas presentadas en el 2019 el 49% de las muertes por accidentes de tránsito estaban bajo los efectos de sustancias controladas.

“Por primera vez desde su adquisición en el 2018, hemos activado y puesto en funciones las cuatro unidades móviles como DUI Vans (Driving Under de Influence), mediante una inversión de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito de $520,000 en fondos federales a través de la NHTSA (The National Highway Traffic Safety Administration), sin embargo, frente el comportamiento irresponsable de algunos conductores y al compromiso que tenemos con la vida decidimos actuar, dejarlas estacionadas en Patrullas de Carreteras no era la opción”, abundó el director ejecutivo de la CST, José “Memo” González.

Agregó que más allá de su presencia preventiva en zonas de alta incidencia de consumo de alcohol estas unidades transforman el modo en el que se llevan a cabo las intervenciones ante la sospecha de que un conductor está manejando en estado de embriaguez, ya que, los agentes no tienen que llevarlo a un cuartel para realizarle la prueba, sino que pueden hacerla en dicha unidad en el mismo lugar de la intervención.

“Esto mejora la eficiencia operativa, asegura la custodia de la evidencia y fortalece la validez de los casos en los tribunales”, explicó González.

Por su parte, el capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras, agregó que las guaguas se usaron este fin de semana en la carretera PR-100 en Cabo Rojo, la entrada de Piñones, en el barrio Islote en Arecibo y frente a los quioscos en Luquillo.

“Las guaguas las tenemos desde el 2018. Tenemos que ver que en el pasado por lo del COVID estas guaguas quedaron sin función y la paralización de los bloqueos de carreteras, tuvimos que acudir al tribunal sometimos todos los documentos pertinentes y estamos cumpliendo con todos los protocolos que establecía la jurisprudencia en cuanto a los bloqueos. No las hemos utilizado para bloqueos, pero este fin de semana comenzamos con su uso a nivel de balnearios y los lugares mencionados anteriormente”, subrayó el capitán Zeno.

Se lograron detectar 157 conductores bajo los efectos de bebidas alcohólicas los cuales quedaron citados para ser procesados.

Agregó que, hace dos años se adquirieron unas neveras para preservar las pruebas que se realicen a personas que sean sometidas a pruebas de sustancias controladas las cuales no tienen todavía uso.

También se reveló que de 70 “intoxilyzers”, que es la marca líder en dispositivos para realizar las pruebas de alcohol, solo cuentan con 30, por lo que González anunció la adquisición de este equipo que es fundamental para el trabajo que realizan estas unidades.

Sobre la agresividad que recientemente se ha observado en conductores durante intervenciones de tránsito, González Falcón, le solicitó a la ciudadanía respeto y cooperación al momento de ser detenido por un policía y recordó que existen mecanismos en ley para que puedan hacer su reclamación en el tribunal.

El capitán Zeno, intervino para recordar el caso de la licenciada Jennifer Davis Santiago de 46 años, quien fue acusada por uso de violencia a un funcionario público y obstrucción a la autoridad, ya que mientras viajaba como pasajera en el vehículo que manejaba el médico Juan O. Rivera Rodríguez, en la carretera PR-2, en San Germán, agredió con las manos y verbalmente a un policía, siendo puestos ambos bajo arresto.

Rivera Rodríguez, por su parte, fue acusado por delitos menos graves de desacato al tribunal por negarse a hacerse la prueba de alcohol a pesar de que mediaba una orden y obstrucción a la justicia. Los dos quedaron citados al Tribunal de Mayagüez el 8 de mayo.

“Vimos el caso de una licenciada, que el agente Vega, procede a intervenir con su señor esposo, un médico, lo arrestó porque tenía indicios de que lo hacía (conducir) bajo los efectos de bebidas alcohólicas, la pasajera se baja del vehículo e intenta impedir el arresto de su esposo y agrede a uno de los agentes y fue puesta bajo arresto”, narró Zeno, quien advirtió que hay cero tolerancias contra aquella persona que agreda a un policía.

En otros temas, negó que exista un patrón al momento de intervenir en las áreas policíacas de San Juan y Carolina con personas que transitan en vehículos de modelos atrasados y que son adultos mayores, subrayando que debe haber un motivo fundado o violación de ley y que no pueden discriminar.

En lo que va de año han ocurrido 74 muertes por accidentes de tránsito, cuatro menos que las reportadas en ese período el año pasado.