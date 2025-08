Angelyna Reyes, de 28 años, quien es la progenitora de una niña de dos años que fue rescatada del interior de un vehículo donde fue dejada encerrada en el centro comercial The Outlets at Montehiedra, no pudo comparecer a su citación con los investigadores.

El licenciado Jorge Gordon, su representante legal llamó para excusarla ya que se encuentra descompensada de salud bajo tratamiento médico, confirmó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La mujer estaba citada a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de San Juan a las 9:00 a.m. para ser entrevistada con relación a los sucesos. Una vez se estabilice y esté en condiciones de asistir se les notificará la nueva fecha.

De acuerdo con la investigación preliminar, estos hechos ocurrieron el sábado, 2 de agosto, a las 2:43 p.m., mientras el agente Juan González, adscrito al precinto de Caimito se disponía a expedir una multa por estacionamiento a una guagua Mitsubishi Outlander color gris, la cual estaba en contra del tránsito frente a la tienda Marshalls.

En ese momento, observó que la guagua estaba cerrada al igual que los cristales y apagada, encontrando a la niña de dos años en su interior.

Un ciudadano se acercó a ayudar y con una pesa rompió el cristal posterior y así abrieron la puerta y la sacaron.

A eso de las 2:55 p.m., la madre de la niña llegó y le explicó al policía que ella se detuvo a recoger una orden en Starbucks ya que trabaja en la entrega de alimentos para la empresa Uber Eats.

Agregó que es madre soltera y que ese es su sustento al igual que lo que gana por cuidar pacientes en sus hogares.

Según el informe de novedades, indicó que tomó la decisión de dejar a la menor sin el aire acondicionado encendido ya que el día estaba fresco y apagó la guagua porque no quería llamar la atención.

Los paramédicos de Emergencias Médicas examinaron a la menor e indicaron que se encontraba en condición estable. No obstante, fue transportada a una institución hospitalaria para evaluación médica, como lo establece el protocolo del Departamento de la Familia (DF).

Por su parte, el ciudadano que socorrió a la niña resultó con heridas en ambas manos y fue trasladado a un hospital.

El DF asumió la custodia de emergencia y la dejó bajo el cuidado de un familiar, mientras continúa la investigación.

El agente Jesús Santana Soto, consultó el caso con la fiscal especializada Jaslene López Lasanta.

Hoy se continuará con entrevistas a potenciales testigos.