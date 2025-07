El juez Juan E. Dávila Rivera, del Tribunal de Arecibo, pospuso para el 26 de agosto el inicio de la vista preliminar contra Miguel Ángel González Varela, de 60 años, un exempleado municipal acusado por los delitos de asesinato en primer grado y por disparar o apuntar un arma de fuego contra su yerno, Whisler Jared Rancel Galarza.

Durante la vista de este martes se discutieron varias mociones radicadas por su defensa encabezada por los licenciados Manuel Carrasquillo Viera y Pedro Jusino Marrero, una de ellas para solicitarle al Ministerio Público que se les permita entrevistar a dos testigos de cargo, con la anuencia de las dos mujeres, las admisiones de los hechos de su cliente, la segunda entrevista que se le hizo a González Varela y las notas del agente investigador.

El Ministerio Público -representado por los fiscales Rafael Freytes y Yolanda Pitino- expresó que entregó la evidencia solicitada con la salvedad de que entienden que la misma no constituye prueba exculpatoria. De ser así, la habrían incluido en la etapa de Regla 6.

Además, la defensa planteó preocupación sobre la capacidad de su cliente para aportar a su defensa, debido a su estado emocional.

González Varela fue sometido a un estudio psicológico mientras estuvo encarcelado.

“Recibimos información importante, relacionado (a) unas admisiones que se les entregó a la defensa y (…) unas recomendaciones que nos tuvo a bien hacer un estudio psicológico que se le hizo a nuestro representado. Esto levantó unas preocupaciones que nos obliga, responsablemente, a solicitar un término para unas indagaciones que tenemos que hacer”, expuso el licenciado Carrasquillo Viera.

Por tal razón, se pospuso la vista de hoy para darle tiempo a que el imputado se someta a una evaluación más a fondo.

El juez también expediría una orden para que examinen la regrabación de las cámaras de seguridad del Hospital Pavía, cuando estuvo su representado, para que las analicen.

El Ministerio Público, por su parte, solicitó dos enmiendas a las denuncias, una para corregir la fecha, que al parecer el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) cambió y un número en la serie del arma de fuego ocupada. El juez no tuvo reparos.

Los sucesos ocurrieron el pasado sábado, 5 de julio, frente al apartamento 325 del residencial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo, donde llegó González Varela y, tras una breve discusión, le disparó a Galarza, de 21 años.

El joven, que era vecino de dicho complejo de vivienda pública, había protagonizado un incidente de violencia doméstica contra una hija de González Varela cuando, supuestamente, se disponía a entregarlo en un cuartel de la Policía.

El herido fue trasladado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde la Dra. Nidia D. Soto, certificó su muerte.

Los hechos ocurrieron, presuntamente, en reacción al incidente de violencia doméstica en el que su hija resultó herida en la cabeza cuando intentaba separarse de su agresor.

El día de los sucesos, la madre de la joven se comunicó con González Varela para indicarle que su hija estaba en el hospital. En ese momento fue a buscar a Galarza al residencial, produciéndose el fatal desenlace.

El incidente de violencia doméstica ocurrió a las 11:58 p.m. del 4 de julio y no fue hasta la 1:53 a.m. del día siguiente que, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, notifican sobre el herido de bala y a las 3:45 a.m. es que González Varela se traslada hasta la comandancia de Arecibo y hace las admisiones al agente.

El imputado quedó en libertad el 8 de julio, tras ser excarcelado del Complejo Correccional de Bayamón luego que el juez Roberto Osoria acogió una moción para la rebaja de fianza de $200,000 a $60,000, radicada por su defensa, sin derecho a depositar el 10%.

González Varela está bajo la custodia de su hermana y en arresto domiciliario con un grillete electrónico.

El imputado, quien laboró como director de la oficina de Obras Públicas Municipal de Arecibo, poseía licencia para portación de armas de fuego.

El crimen ha polarizado la opinión pública, unos a favor de que el ciudadano tome la justicia en sus manos, otros por la falta de confianza en el sistema de justicia y el sector que considera que la venganza no es una opción.