La Policía informó esta mañana sobre un derrame de tierra que está afectando el tránsito en la autopista PR-22, a la altura de la salida 10, en jurisdicción de Cataño.

Según la División de Autopista Buchanan, alrededor de las 7:25 a.m., un camión, por razones que se investigan, derramó parte de su carga de tierra en el kilómetro 9.1, bloqueando el carril de la extrema derecha en dirección hacia Arecibo.

Se recomienda a los conductores precaución, ya que mientras el personal de Metropistas realiza las labores de limpieza, es posible que se experimente tránsito pesado en esta vía.