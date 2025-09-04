Precaución en la PR-22: derrame de tierra afecta tránsito en zona metropolitana
Un camión derramó parte de su carga en jurisdicción de Cataño.
La Policía informó esta mañana sobre un derrame de tierra que está afectando el tránsito en la autopista PR-22, a la altura de la salida 10, en jurisdicción de Cataño.
Según la División de Autopista Buchanan, alrededor de las 7:25 a.m., un camión, por razones que se investigan, derramó parte de su carga de tierra en el kilómetro 9.1, bloqueando el carril de la extrema derecha en dirección hacia Arecibo.
Se recomienda a los conductores precaución, ya que mientras el personal de Metropistas realiza las labores de limpieza, es posible que se experimente tránsito pesado en esta vía.