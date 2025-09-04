Molesto y al punto del llanto, el senador independiente Eliezer Molina denunció en la tarde de este jueves que le robaron sus ventanas y puertas, y que la Policía no intervino para recuperar su propiedad en la residencia donde las encontró.

La denuncia la realizó en un Facebook Live, en el que mostró cómo encontró sus “put&$ ventanas” en la zona de Vega Alta, donde reside su familia.

“Mi propiedad está en tu casa”, fue lo primero que gritó el senador, al estipularle al dueño de la vivienda la razón por la que entraba a su terreno a hacer su denuncia.

El legislador llegó a la vivienda en compañía de su padre.

De inmediato, se le vio caminando hacia una casa de madera a medio construir, detrás de una propiedad en cemento. Allí mostró dónde habían guardado las ventanas y las puertas que insistió eran las suyas.

Molina explicó que “me robaron las ventanas. Entonces, yo vengo caminando, se le avisa a la Policía de Puerto Rico que mis ventanas y mis puertas, las de mi casa, que con mucho trabajo costó, estaban en aquella esquina. Y dice el tipo que la Policía de Puerto Rico vino y le dijo que tenía que guardarlas, porque se les iban a ensuciar y se les iban a dañar y se le iban a llevar. Que la Policía de Puerto Rico le dijo a él eso. Aquí está la gente, miren (mostró en señal de que tenía testigos). Y, tengo yo que venir y encontrar las put&$ ventanas que me robaron estos ladrones, porque la Policía de Puerto Rico no pudo hacer un car$%@. una vez más, no quiero pensar, que como saben que es la mía, que como es mi casa…”.

Molina juró “por lo huesos de mi madre” que esa fue la actitud que tuvieron los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja una vez acudieron a investigar el hurto de sus ventanas. Alegó que tiene grabada la directriz que dieron los agentes a los dueños de la propiedad donde encontró sus ventanas.

“Por eso estoy grabando el vídeo, porque me había quedado calladito Joseph (González, superintendente de la Policía). Mira, calladito me había quedado. Pero, yo no soy ningún pend&@#. Es la misma práctica, la misma, la misma mier$@ y ahí está mi propiedad robada y yo no me voy a ir de aquí Joseph, hasta que tú mandes un batallón de policías y esa gente tenga que responder por lo que a mí me hicieron. Ahí está mi propiedad y yo me voy a quedar aquí. Yo espero que, mínimo, en 20 minutos aquí llegue una pu$% patrulla, porque lleva una hora y no hay ni una cab$@%@ patrulla. Pero, para arrestarme a mí, para perseguirme a mí, ustedes mandan 500 policías constantemente”, expuso el legislador, al exponer que el incidente ocurrió en Vega Alta.

“Son unos corruptos, no valen ná’”, concluyó, al criticar a la Uniformada.

Tras el arrebato, Molina informó que finalmente llegó la Policía para recuperar sus ventanas. Lo propiedad en controversia fue colocada en una pick up que tenía el logo de la Policía.

“Acaban de ser recuperadas las ventanas robadas. Haciendo que las cosas pasen. La Policía va hacer la investigación pertinente, empezando por los agentes del CIC de Vega Baja”, informó.

Alegó que los agentes del CIC lo que han expresado es que las ventanas encontradas no eran las del legislador, pero sin que su padre o él fueran a identificar la propiedad.

“Eran mis ventanas y las recuperamos nosotros”, puntualizó.

En medio del vídeo, el senador se puso a discutir con el dueño de la vivienda en la que se encontraron sus ventanas. Lo que le gritó fue que había una querella en su contra por estar en posesión de su propiedad.

Primera Hora solicitó una explicación de la Policía sobre lo ocurrido. El agente Omar Marrero, de la Oficina de Prensa de la Uniformada, indicó que por lo pronto no había reacción.