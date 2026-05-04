Los incidentes de violencia que involucran a menores de edad tanto por cometer faltas como por ser víctimas de la criminalidad se han incrementado este año, confirmó hoy el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón.

En cuanto a la delincuencia juvenil, solo la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) ha reportado en lo que va de año 172 intervenciones con menores, una diferencia de 73 más que a la misma fecha cuando certificaron 99 de estos casos.

Este año han sido asesinado seis menores de edad, dos vinculados con el trasiego de drogas como víctimas colaterales, dos en incidentes de venganzas o rencillas, uno en peleas o discusiones y otra víctima del maltrato, de acuerdo con estadísticas preliminares, ya que los casos están bajo investigación.

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“Hay una tendencia que nos preocupa aún más, estamos viendo un aumento en menores de edad involucrados tanto como víctimas como también sospechosos (de cometer delitos)“, nosotros no ignoramos el aumento, lo enfrentamos con acción directa, no vamos a permitir que organizaciones criminales, ni la violencia, ni el reclutamiento de menores definan el futuro de Puerto Rico”, sostuvo en su conferencia de prensa semanal.

Una alternativa que discutirá con el Departamento de Justicia es la posibilidad de procesar a organizaciones criminales que recluten a menores de edad para narcotráfico o trata humana.

“Viendo este ‘trend’ es una discusión que tenemos que tener con el Departamento de Justicia estatal siempre estamos en coordinación con las agencias federales en lo que es el ‘human trafficking’, es preocupante porque no vemos, no solamente como víctima, pero también como sospechosos”.

Agregó que los líderes de estas pandillas saben que en los casos de menores solo se radican faltas y cuando cumplen la mayoría de edad se les borra su expediente criminal.

Asimismo, explicó que el alza en los asesinatos que se ha observado en las estadísticas se vincula con el narcotráfico, la reincidencia criminal y las guerras entre organizaciones criminales.

En lo que va de año han ocurrido 161 asesinatos, 15 más que los reportados a esta fecha en el 2025. No obstante, utilizó las cifras con el mismo período para comparar la cantidad de crímenes los pasados cuatro años, para minimizar el efecto de esta alza.

Las áreas policíacas en las que se han observado alzas son: Bayamón (+11), San Juan (+7), Fajardo (+5), Aibonito (+3), Mayagüez (+2) y Carolina (+1) .

Sobre las iniciativas que tomarían para reducir los casos de menores, indicó que mantienen un diálogo con de Educación, tienen bien activas la Liga Atlética Policíaca y las divisiones de Relaciones con la Comunidad, tratando de llegar a la mayor cantidad de estudiantes posibles.

“Si le podemos cambiar la vida a uno, se hace la diferencia. Esa ha sido parte de nuestra estrategia de prevención en las escuelas y también trabajando con los padres”, sobre los desertores escolares reconoció que es un asunto complejo que tiene que atenderse mediante un esfuerzo interagencial.