La Fiscalía de Fajardo presentó hoy un cargo por violación al Artículo 96 del Código Penal de Puerto Rico —homicidio negligente— contra Francisco Rey Vázquez, de 90 años, por hechos ocurridos el pasado 25 de diciembre de 2024 en Fajardo, donde murió un niño de 7 años, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La presentación de cargos estuvo a cargo del fiscal auxiliar Daniel Germán Feliciano Rivera.

Según la investigación realizada por la agente Emily Valentín González, el imputado se accidentó en un vehículo Hyundai modelo Venue, impactando la marquesina de la residencia de su vecino. Al llegar al lugar, presuntamente se confundió de pedal y aceleró el vehículo en lugar de frenar, chocando contra otro automóvil estacionado en la marquesina. El impacto provocó que el menor quedara atrapado entre los vehículos, causándole la muerte.

El juez Reicarlo De León, del Tribunal de Fajardo, encontró causa en el caso y citó el inicio del juicio para el 29 de octubre de 2025. Por tratarse de un delito menos grave, no requiere fianza.