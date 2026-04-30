La Procuradora de Menores, Mariela Goyco, presentó ayer tres faltas por los delitos de fijación de carteles, daños agravados y amenaza del Código Penal de Puerto Rico contra un adolescente de 17 años.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 20 de abril, en la escuela superior Miguel Meléndez Muñoz, en Cayey, donde se alega que el menor pintó un grafiti en una pared del plantel escolar con el mensaje amenazante en el que se solicitaba la cancelación de clases por un tiroteo.

La prueba fue presentada ante la jueza Nereida Salva, del Tribunal de Caguas, quien determinó causa probable para aprehensión. El menor fue dejado bajo la custodia de sus padres, mientras continúa el proceso judicial.

La investigación estuvo a cargo del agente Gadiel Mercado, adscrito a la División de Investigación de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, bajo la supervisión del sargento José Medina.