La Procuradora de Menores María Rivera Reverón, presentó ayer faltas a un adolescente de 16 años, por los delitos de empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública; resistencia u obstrucción a la autoridad pública; tentativa de asesinato en primer grado; portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego.

Además, por posesión de marihuana, infracciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, por no tener licencia de conducir y por tener el marbete vencido.

De acuerdo con la investigación realizada, este miércoles, mientras el policía municipal de Vega Alta, Juan C. Rolón Román se encontraba en la gasolinera American en la carretera PR-690 en ese municipio, observó cuando llegó un joven en una motora e intervino con este por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito, por no vestir con el equipo de seguridad.

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Al solicitarle los documentos este sacó de una cartera una pistola apuntándole, lo que inició un forcejeo y un disparo al suelo. Rolón Román aprehendió al adolescente. Al lugar llegó la progenitora del menor.

Se ocupó una pistola Taurus Millenium G-2 con cinco balas, una motora marca ZHEJIANG Modelo 300 Raptor año 2023; cartera negra que tenía en su interior dos potes con picadura de marihuana.

La prueba se presentó ante la jueza Imarie Cintrón, del Tribunal de Bayamón, quien luego de ponderar la misma encontró causa para la detención del menor siendo ingresado en la Institución Juvenil de Ponce.

La agente Idalis Rosado Santiago, bajo la supervisión del sargento Noel Cosme Virella, de la División de REPAPD del CIC Vega Baja, y el agente Roberto Calderón, de la Unidad Ayuda Juvenil, tuvieron a su cargo la investigación del caso.