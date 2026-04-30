La jueza Miriam Estefan Acta, del Tribunal de Bayamón, determinó ayer causa para arresto contra Alberto García Díaz, de 39 años, por los delitos de asesinato en primer grado, dos cargos de la Ley de Armas y uno de maltrato por violencia doméstica, por el crimen de la pareja de la madre de sus hijos, identificado como Manueli Vargas Camacho.

Los hechos ocurrieron el 26 de abril, a las 11:56 p.m. en las inmediaciones de un colmado ubicado en el barrio Guaraguao, en Guaynabo.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa, informó que las fiscales Mónica Pérez Díaz y Verónika Ortiz presentaron un total de cinco cargos criminales al imputado.

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Alberto J. García Díaz, fue acusado por el asesinato de la pareja de la madre de sus hijos, en Guaynabo. ( Suministrada por la Policía )

La investigación de la División de Homicidios a cargo del agente Abraham Soberal, y del Ministerio Público, reveló que los hechos ocurrieron cuando la víctima compartía con unas amistades frente al negocio y García Díaz llegó al lugar y le disparó en múltiples ocasiones hasta causarle la muerte.

García Díaz, que no tenía antecedentes penales, fue encarcelado al no prestar la fianza de $1,000,000.

La vista preliminar fue señalada para el 12 de mayo.