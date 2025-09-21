La Policía de Puerto Rico investiga un presunto robo en una residencia ubicada en Condado, que terminó con una agresión sexual a una menor de edad.

Según la investigación preliminar de la Uniformada, mientras la familia que reside en la casa dormía, alguien obtuvo acceso al interior de la residencia. Una vez allí, hurtaron un arma de fuego y agredieron sexualmente a una menor de 13 años.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

La Policía sigue investigando el caso.