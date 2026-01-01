Un hombre fue asesinado a tiros en la mañana de este Día de Año Nuevo en el barrio Campo Alegre, en Aguadilla.

De acuerdo con el reporte preliminar de Policía, una llamada al Distrito de Aguadilla alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de hombre con heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

El occiso no había sido identificado todavía.

Personal de la División de Homicidios de Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, en conjunto con el fiscal de turno, están a cargo de la investigación.