La jueza Sylkia Carballo Nogueras, del Tribunal de Caguas, sentenció hoy a cumplir 20 años en probatoria a Eduard Y. Acevedo Serrano, quien era el tercer implicado en el asesinato de Randor De Jesús Agramonte, el conductor de Uber de 30 años que murió baleado el 18 de julio de 2024, tras recoger a tres pasajeros en los predios del residencial Antulio López, en Juncos.

El licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales, reveló que el imputado hizo alegación de culpabilidad.

Los 15 años en probatoria por el delito de asesinato atenuado y cinco por violación a la Ley de Armas, se cumplirán consecutivos y los 15 años por el delito de robo y tres años por la restricción a la libertad, serán concurrentes con los anteriores.

La víctima llegó esa noche al residencial para recoger a tres pasajeros que solicitaron el servicio, entre ellos Acevedo Serrano, quienes cometieron el delito de “carjacking”, lo secuestraron y le dispararon, dejando su cadáver en un área verde de la carretera PR-189, en ese municipio.

El trío escapó en su automóvil marca Kia Seltos, color azul y del año 2024.

En el mes de noviembre de 2025, los otros dos implicados, identificados como Nelson O. Vázquez Rodríguez de 20 años y Yadrián I. Pláceres Cordero, de 19, fueron hallados culpables y sentenciados a más de 129 años de cárcel.