Un individuo apodado “Pull” fue acusado en ausencia de un doble asesinato registrado en un residencial en Fajardo, porque supuestamente se negó a salir del Centro Metropolitano de Detención, en Guaynabo, para enfrentar los cargos, según informó este sábado la Policía de Puerto Rico.

A Luis Xavier Fuentes Nazario, de 39 años, se le imputaron ayer, viernes, dos cargos de asesinato en primer grado, uno por tentativa de asesinato, riesgo al disparar un arma de fuego, destrucción de prueba, disparar o apuntar un arma de fuego, transportación o utilizar un arma sin licencia y dos cargos por posesión y uso ilegal de un arma larga.

PUBLICIDAD

El juez Rey Carlos De León Colón, del Tribunal de Fajardo, determinó causa probable para arresto en todos los cargos e impuso una fianza global de $4.9 millones.

La Policía detalló en un informe de novedades que el hombre fue acusado por hechos reportados el 8 de marzo pasado a las 11:59 p.m., en el residencial Vistas del Mar de Fajardo, entre los edificios 2 y 3. Se alega que mató a Jesús A. Romero Rivera, de 28 años, y Erick Joaquín Flores Rivera, de 22.

El agente investigador fue José Lebrón Alicea, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, junto a la fiscal Karen Caló.

El hombre tenía expediente criminal previo a nivel estatal por sustancias controladas.

A nivel federal, entretanto, tiene varios casos del 2013 y del 2019 por trasiego de drogas y armas. En el último caso, llegó a un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable. Se le impuso cinco años de prisión.

El hombre tiene en su expediente varias instancias en las que se le señaló de incumplir con el periodo de libertad supervisada impuesta. La última orden de arresto en su contra fue emitida el pasado 7 de enero. El arresto se dio el 1 de abril. La vista de revocación de la libertad supervisada está pautada para este próximo lunes, 4 de mayo.