El crimen de un hombre que fue agredido, torturado, estrangulado, apuñalado y calcinado, el 26 de junio de 2025, fue esclarecido hoy, martes, por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez y los fiscales Melvin Pérez Rodríguez y Karen Alequin Ruiz, quienes radicaron 37 cargos contra ocho de los nueve implicados.

El juez, Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto contra todos, señalando una fianza global de $10 millones 175 mil.

Agustín F. Rodríguez Lotti alias “Agustín”; Juan Pedraza Jiménez, “Pedraza”; Carlos Ruemmele Torres, “Gordo Papa”; Vicamanuel Colón González, “Vima”; José A. Rivera Torres, “Comadreja”; José M. Santana Valle, “Gato”; y Luis O. Rivera Rivera, “27″, enfrentan cargos por asesinato en primer grado, conspiración, destrucción de prueba y portación y uso de armas blancas.

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“Vima” fue reingresado en el Centro de Detención Metropolitano.

Mientras que, a Geraldo Meléndez Acevedo, conocido como “Guayna”, se le radicaron cargos por encubrimiento y destrucción de evidencia. Este se allanó a la determinación de causa y quedó en libertad bajo fianza.

A Chalín Morales Ramírez, de 43 años, alias “Tarzán”, no se le sometieron los mismos cargos como se tenía programado ya que, en la noche del jueves, 30 de abril, fue asesinado junto a su pareja Mariluz Suárez Florenciano, de 40 años, en el callejón del camino Los Pilones, en el barrio Montoso, en Mayagüez, donde fueron apuñalados, baleados y quemaron una casa frente a la cual pernotaban. Se teoriza que pensaron que “Tarzán” estaba colaborando con esta pesquisa.

Masacrado

Surge de la investigación del agente Ángel López Sánchez, que la víctima, identificada como John Vadis Rivera, de 31 años y vecino de Bayamón, fue invitado a un apartamento ubicado en el edificio 11 del residencial El Carmen, en Mayagüez bajo el pretexto de una actividad social.

Tan pronto entró, fue atacado a puños por un hombre apodado “Pedraza”, mientras que “Gato” y “Gordo Papa” lo golpearon con un martillo y un tubo hasta dejarlo inconsciente.

Mientras esperaban a otro hombre conocido como “27”, “Gordo Papa”, presuntamente comenzó a estrangularlo. Al llegar “27” con “Agustín y “Comadreja”, este último lo apuñaló hasta causarle la muerte.

“27” tomó fotografías del cadáver como prueba del asesinato y se las envió a “Vima”.

“Tarzán” se encargó de limpiar la escena y cargar el cadáver hasta un vehículo.

“Agustín” y “27”, lo transportaron a Ponce donde “Guayna” les suministró el combustible para quemar el cadáver, que hallado por las autoridades a orillas de la carretera PR-139 en el kilómetro 7.3 cerca del Lago Cerrillos en el barrio Maragüez, en Ponce.