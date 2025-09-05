La Fiscalía de Guayama radicó cargos por ocasionar daño corporal a otra persona, conducir con imprudencia o negligencia y manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito a Ruth Noemi Pagán Domínguez, de 50 años y residente en Salinas.

El accidente de carácter faltal se reportó el 15 de noviembre de 2024, a eso de las 12:49 a.m., en dirección de Salinas a Ponce.

Surge de la pesquisa que, mientras Pagán Domínguez, conducía de un Toyota RAV4, color gris y del año 2022, impactó de frente una guagua Nissan Rogue color gris, que era manejada por Yesha Díaz de Choudens de 41 años, quien falleció en la escena.

Según el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico, Pagán Domínguez arrojó .17% en la prueba de aliento. El límite permitido por la Ley 22 es de 0.08%.

Ruth N. Pagán Domínguez, fue acusada por ocasionar un accidente de tránsito de carácter fatal en la autopista de Salinas. ( Suministrada por la Policía )

El caso se consultó con el fiscal Carlos Ojeda, quien radicó los cargos antes mencionado.

El juez Ángel Rodríguez, del Tribunal de Guayama, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $52,500, la cual prestó.

La vista preliminar fue citada para el 15 de septiembre.

El agente Emmanuel Miranda, adscrito a la División de Autopista Salinas, tuvo a su cargo la investigación bajo la supervisión del teniente Reynaldo Malavé.