( Suministrada por la Policía )

La fiscal Liz López Rivera formuló cargos criminales contra un hombre por agresión grave contra agentes del orden público, posesión de un vehículo hurtado y violación a la Ley de Armas, en referencia a que utilizó un carro como arma letal.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, el 18 de marzo, durante una intervención con agentes de la Unidad Motorizada que intentaron detener a Víctor Acevedo Concepción de 39 años, tras detectarlo manejando automóvil Kía Soul, color blanco y del año, reportado robado.

Al montarse para huir intentó atropellarlos, en la intersección de la carretera PR-2 con la avenida Gilberto Concepción de Gracia en Bayamón.

PUBLICIDAD

Acevedo Concepción, fue arrestado posteriormente tras abandonar el carro y estaba en prisión ya que como figuraba en la lista de los fugitivos Más Buscados del área de Aguadilla.

A este se le diligenció una orden de arresto por violación a la Ley de Sustancias Controladas, expedida por la jueza Yailin González Echevarría, con una fianza de $140,000.

Estos delitos se cometieron en julio del año pasado tras ocuparle cocaína, fentanilo, heroína y marihuana, con la intención de distribución.

La jueza Catherine Brunelle Curet del Tribunal de Bayamón, encontró causa probable para arresto por los nuevos cargos y le señaló una fianza de $200,000, ordenando su reingreso a la Institución Correccional 705 de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 8 de abril.

La pesquisa estuvo a cargo de la agente Nicole Díaz, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.