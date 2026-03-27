( Suministrada por la Policía )

Cargos criminales por violación a la Ley de Sustancias Controladas fueron radicados durante la tarde de ayer, jueves, a los confinados Heriberto Sánchez Santiago de 35 años y José Correa López de 39 años.

Por este caso la fiscalía de Guayama radicó dos cargos a cada uno por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

De acuerdo con el informe de novedades, el 3 de marzo, durante un registro rutinario oficiales de corrección les ocuparon una cantidad indeterminada de fentanilo en una celda del Anexo 296 del Complejo Correccional de Guayama.

La prueba fue presentada ante la juez Cynthia Vázquez, del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto en ambos casos, señalando una fianza de $20,000, a cada uno.

Ambos fueron reingresados al Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, al no prestar la fianza impuesta.

La vista preliminar quedo pautada para el 7 de abril.

Agentes adscritos a la División de Drogas de Guayama estuvieron a cargo de la investigación.