El juez Carlos J. Capó Hernández del Tribunal de Caguas determinó causa para arresto en cinco cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas contra Federico A. Concepción Torres, de 23 años y Jesús M. González Ramos, de 28, por el crimen de Samuel Torres González, de 28 años, ocurrido en la mañana del sábado, 29 de noviembre en la calle 28 de la urbanización Alturas de Villas del Rey, en ese municipio.

A los imputados se le señaló una fianza que totalizó los $7 millones, la cual no prestaron, por lo que fueron encarcelados en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, confirmó la oficina de prensa de la Policía.

PUBLICIDAD

El caso se comenzó a investigar como un accidente de tránsito especulando que el conductor perdió el control del volante y tras acelerar la marcha de la camioneta Toyota Tacoma del año 2023, chocó con varios vehículos estacionados. Al examinar el cuerpo se observó una herida de bala en el lado derecho del cuello y otro en la parte posterior de la cabeza, que le ocasionaron la muerte.

La investigación del agente Elvin E. Adams Matías, de la División de Homicidios de Caguas, reveló que los sospechosos se acercaron al lugar donde estaba estacionado Torres González y abrieron la puerta del conductor, forcejearon para desmontarlo y al no lograrlo, le dispararon.

Ambos huyeron en un vehículo que abandonaron cerca de la escena. El motivo de crimen no fue revelado.

Los cargos fueron radicados por el fiscal Darío Vissepó Muñoz.

La víctima, residente del sector Asturianas en Humacao, no tenía expediente criminal. Trabajaba en una empresa familiar dedicada al alquiler de máquinas de popcorn y artículos para cumpleaños, y había estado visitando una residencia cercana al lugar de los hechos, donde se presume le dispararon.

Paramédicos que llegaron a la escena determinaron que el joven no tenía signos vitales.

Los dos imputados tienen atecedentes penales por varios delitos.

La vista preliminar fue pautada para el 23 de diciembre.