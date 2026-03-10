Norman Betancourt Rodríguez, de 38 años y vecino de Cayey, enfrenta cargos por escalamiento y apropiación ilegal agravada, por presuntamente apropiarse del dinero de la caja fuerte de la fábrica de cannabis Prisch Biotech, en el barrio Mariana de Humacao.

De acuerdo con la pesquisa, el 9 de marzo, mientras laboraba como empleado de seguridad logró acceso a las oficinas de finanzas de la empresa y se alega que se apropió de $36,109.59 en efectivo de una caja fuerte.

A Norman A. Betancourt Rodríguez, se le radicaron cargos por escalamiento y apropiación ilegal. ( Suministrada por la Policía )

El agente Emmanuel Delgado, supervisado por el sargento Carlos Sánchez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, consultaron el caso con la fiscal Astrid Rivera, quien radicó los cargos antes mencionados.

La jueza Lorraine Acevedo, del Tribunal de Humacao, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000, la cual no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.