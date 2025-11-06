La jueza Shakira Lebrón Muñoz, del Tribunal de Ponce, determinó ayer causa para arresto por cargos de actos lascivos, incesto y maltrato de menores, a Carlos A. Campos Nazario de 46 años.

El imputado no prestó la fianza de $220,000, siendo ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

Carlos A. Campos Nazario, enfrenta cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo a la investigación de la agente Heidi Díaz Roche, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, se alega que Campos Nazario cometió los hechos en contra de una menor de su núcleo familiar del año 2014 al 2021.

El caso se consultó con la fiscal Tasha Cruz.