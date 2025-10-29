La jueza Gesia Marrero, del Tribunal de Carolina, determinó ayer causa para arresto por cuatro cargos de agresión sexual y tres de actos lascivos, a Javier Marrero Burgos, de 48 años y residente de Guaynabo.

Según la investigación de la agente Ana González Morales, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Carolina, los delitos fueron cometidos entre los años 2011 al 2015 contra una niña, desde que tenía siete años hasta que cumplió los 17.

Javier Marrero Burgos, enfrenta cargos por agresión sexual y actos lascivos contra una menor de edad. ( Suministrada por la Policía )

El fiscal Anthony Oyola, formuló los cargos.

El imputado prestó la fianza de $95,000, mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) y se le colocó un grillete electrónico.

La vista preliminar fue señalada para el 6 de noviembre.