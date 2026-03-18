La fiscal Alejandra M. Torres radicó ayer cargos por agresión sexual y proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado, contra de José M. Rodríguez Rodríguez de 46 años.

Los hechos que se le imputaron ocurrieron en Gurabo cuando una menor desde los cuatro hasta sus 16 años a un patrón de agresión sexual.

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto imponiendo una fianza de $40,000, la cual prestó.

José M. Rodríguez Rodríguez, enfrenta cargos por presuntamente someter a una menor a un patrón de agresión sexual durante 12 años. ( Suministrada por la Policía )

Rodríguez quedó en libertad provisional hasta la vista preliminar, pautada para el 25 de marzo.

La agente Nicole Rodríguez, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, bajo la supervisión de la sargento Hilda González, estuvo a cargo de la pesquisa