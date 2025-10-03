La jueza Irmarie Colón Massó del Tribunal de Caguas determinó ayer causa para arresto contra Eddie J. Rodríguez Santos de 56 años, por agresión agravada y portación y uso de armas blancas, por hechos ocurridos en la tarde del 25 de septiembre, en el sector Los Panes del barrio Rabanal en Cidra.

Surge de la investigación, que mientras el perjudicado de 59 años llegó al lugar y saludó a su exsuegro y padre del imputado, sin mediar palabra lo agredió en diferentes partes del cuerpo con una macana de polímero ocasionándole varias fracturas.

El exguardia de seguridad prestó la fianza y quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica hasta la vista preliminar, pautada para el 15 de octubre.

El agente José González, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, estuvo a cargo de la pesquisa.