Un cargo por el delito de maltrato a persona de edad avanzada fue radicado ayer, a Agracelio Fernández López, de 67 años y residente en Bayamón.

Según el informe de novedades de la Policía, los hechos ocurrieron al mediodía del domingo, en la comunidad barrio Nuevo, del barrio Dajaos, en Bayamón.

Se alega que Fernández López, en medio de una discusión por motivos no revelados, agredió a su hermano de 64 años, con los puños en la cabeza, ocasionándole varias contusiones.

La agente Diomaris Santiago, bajo la supervisión del sargento Efraín Justiniano, adscrito al Precinto de Dajaos, consultó el caso con el fiscal Mario Soto, quien radicó el cargo.

La jueza Miriam Stefan, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto, señalándole una fianza de $5,000, la cual no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.