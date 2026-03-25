La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó ayer causa para arresto por cargos de maltrato al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, a Héctor M. Claudio Nieves, de 52 años y vecino de Toa Baja.

De acuerdo con la investigación de la División de Violencia Doméstica del CIC de Bayamón, en la madrugada del 24 de marzo, se alega que llegó al apartamento de la víctima y le tocó violentamente la puerta para que lo dejara entrar, intimidándola.

Asimismo, su expareja de 33 años, narró que durante la relación, Claudio Nieves la maltrató física y mentalmente . como parte de un patrón de violencia de género, informó la oficina de prensa de la Policía.

Héctor M. Claudio Nieves, enfrenta cargos por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

El imputado fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $12,000.

La vista preliminar quedó señalada para el 6 de abril.