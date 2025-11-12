Mizael Rodríguez Roldán de 18 años y residente en Gurabo, enfrenta cargos por los delitos de apropiación ilegal de un vehículo y agresión, por hechos ocurridos este lunes.

Según el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico, Rodríguez Roldán se apropió de un vehículo Nissan Kicks del año 2023, que es propiedad de su hermana, a quien agredió en el rostro con los puños.

A Mizael Rodríguez Roldán, se le radicaron cargos por apropiación ilegal de un vehículo y agresión a su hermana. ( Suministrada por la Policía )

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $20,000, la cuál no prestó, siendo fichado e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

Este caso fue radicado por el fiscal Dennis Soto e investigado por la agente Johana Contreras, de la División de Vehículos Hurtados Caguas.