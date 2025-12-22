El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para arresto contra William Sauveterre Martínez de 21 años, por cargos de maltrato por violencia doméstica, posesión de sustancias controladas, portación, transportación o uso de un arma de fuego sin licencia y posesión y uso de municiones.

El imputado fue encarcelado en la Institutoción 676 del Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, al no prestar la fianza de $15,000.

De acuerdo con la pesquisa, el 20 de diciembre del año en curso, agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Aguadilla se encontraba ejecutando un plan de vigilancia y seguimiento en el barrio Palmar frente al centro comunal, cuando observaron que en el interior de un automóvil estacionado marca un Toyota Corolla, color azul, que estaban vigilando había un hombre agrediendo a una mujer.

De inmediato, el joven vecino de Aguadilla, fue arrestado.

William R. Sauveterre Martínez, enfrenta cargos por violencia doméstica y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

El caso se consultó con el fiscal Giancarlos Grafals, quien radicó los cargos antes mencionados.

La vista preliminar fue señalada para el día 7 de enero de 2026.

La investigación estuvo a cargo del agente Eric Mercado, bajo la supervisión del sargento Juan C. Pérez y dirigidos por el teniente Edgar Valle Cortes.