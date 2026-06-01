Jesenia Ramírez Negrón, conocida como “Senia”, de 33 años y vecina de San Juan, enfrenta cargos por dejar en el interior de un vehículo encendido a su hijo de nueve años y a un perro en el estacionamiento de la ferretería Home Depot del centro comercial The Outlets at Montehiedra.

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por cuatro cargos por negligencia al amparo de la Ley 57 para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Jesenia Ramírez Negrón, enfrenta cargos por negligencia al dejar a su hijo y mascota solos en un automóvil. ( suministrada por la Policía )

Según la investigación realizada por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de San Juan, el 29 de mayo, a eso de las 2:15 de la tarde, la imputada los dejó dentro de un Toyota Yaris sin supervisión.

La policía municipal Xormarie Otero investigó inicialmente la querella y arrestó a Ramírez Negrón.

Posteriormente, quedó en libertad al prestar la fianza de $1,000.

La vista preliminar se citó para el 12 de junio.