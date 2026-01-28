La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra uno de los miembros de la organización criminal conocida como “Los Viraos”, identificado como Joseph Alex Torres Quesada, de 23 años, alias “Mueca”, por los delitos de asesinato en primer grado, portación, posesión y uso de arma larga sin licencia y disparar o apuntar un arma de fuego.

Al convicto federal se le señaló una fianza de $2 millones y se ordenó que fuera reingresado en el Centro Metropolitano de Detenciones en Guaynabo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de julio de 2023, en la calle San Jacinto del callejón Bulón en la comunidad Monacillos, en Puerto Nuevo, donde fue asesinado de cinco impactos con un rifle en la cabeza y la espalda, Joelle Serrano Rodríguez, de 38 años, quien tenía antecedentes penales por apropiación ilegal.

La víctima estaba compartiendo con varias personas en el residencial Vista Hermosa en Puerto Nuevo, entre ellos Mueca, cuando lo obligaron a abordar un vehículo y lo llevaron al callejón, descrito como un lugar solitario y de poca o ninguna iluminación para matarlo. El motivo del crimen no fue revelado.

La investigación estuvo a cargo de la agente Yahaira Vélez Soto, bajo la supervisión del sargento Arnaldo Ruiz Medina y la teniente Idamaris Morales Laurido, directora de la División de Homicidios de San Juan y bajo consulta del fiscal Héctor Rivera Sánchez.

El imputado tiene expediente crimial por asesinato y violación a la Ley de Armas en el 2024 y el año pasado por conspiración a nivel federal.

La vista preliminar fue señalada para el 11 de febrero.